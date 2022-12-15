Подарок с Украины взорвался у кабинета главного коменданта полиции Польши

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В прилегающем к кабинету главного коменданта полиции Польши помещении взорвался подарок, который он получил во время рабочего визита на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе польского МВД в четверг, 15 декабря.

— В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11–12 декабря текущего года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, — говорится в сообщении.

Как утверждается, взорвался подарок, который был получен от «одного из руководителей украинских служб». По предварительным данным, в результате инцидента комендант получил легкие травмы и в настоящее время находится в больнице. Польша запросила у Украины разъяснения в связи с данным происшествием, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Сотрудник миссии получил в результате инцидента легкие ранения и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте происшествия работали саперы и правоохранители.