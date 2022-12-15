Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подарок с Украины взорвался у кабинета главного коменданта полиции Польши

Александр Афонин
В мире
Подарок с Украины взорвался у кабинета главного коменданта полиции Польши
Фото: Pixabay

В прилегающем к кабинету главного коменданта полиции Польши помещении взорвался подарок, который он получил во время рабочего визита на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе польского МВД в четверг, 15 декабря.

— В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11–12 декабря текущего года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, — говорится в сообщении.

Как утверждается, взорвался подарок, который был получен от «одного из руководителей украинских служб». По предварительным данным, в результате инцидента комендант получил легкие травмы и в настоящее время находится в больнице. Польша запросила у Украины разъяснения в связи с данным происшествием, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Сотрудник миссии получил в результате инцидента легкие ранения и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте происшествия работали саперы и правоохранители.

Украина Польша Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте