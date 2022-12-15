Депутаты Европарламента признали «голодомор» на Украине геноцидом

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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о признании голодомора 1932–1933 годов на Украине геноцидом. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

В резолюции ЕП утверждается, что «голодомор» 1930-х годов на Украине был «геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания».

Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12 человек. Еще 17 депутатов предпочли воздержаться от голосования, передает РИА Новости.

В начале декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что у Германии нет морального права учить Россию гуманизму и говорить про голодомор, учитывая их действия во время Второй мировой войны.

Подобное заявление он сделал после того, как правительство Германии одобрило резолюцию, в которой охарактеризовал так называемый голодомор как геноцид. Так, немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок первой из представителей бундестага публично назвала голодомор геноцидом.