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Алиханов предложил создать «карту русского» для соотечественников в ЕС

Евгений Белоусов
Общество
Алиханов предложил создать «карту русского» для соотечественников в ЕС
Фото: Пресс-служба Совфеда

Специальную «карту русского» нужно ввести для соотечественников, живущих в ЕС и не обладающих гражданством России. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Наши русские в Европе, их там всячески притесняют, дают разные статусы, вроде неграждан, дискриминируют, ущемляют. Я считаю возможным рассмотреть вариант возвращения соотечественников в наш регион, мы такая же Прибалтика, только лучше, — сказал глава региона.

В ряде европейских стран существуют подобные карты. Так, в Польше созданы карты поляков, которые подтверждают принадлежность их владельцев к польскому народу. Алиханов предложил подумать о введении российского аналога таких карт на федеральном уровне, передает сайт правительства Калининградской области.

В начале декабря сообщалось, что почти 800 жалоб от русскоязычных жителей ФРГ поступило в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев.

Отмечается, что более чем в 10 процентах обращений юристы организации увидели явные признаки русофобии и дискриминации русскоязычных жителей Германии. За пять месяцев правозащитники выступили в защиту населения по «самым вопиющим» фактам русофобии в ФРГ.

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