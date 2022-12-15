Роскосмос назвал вероятную причину повреждения обшивки «Союза МС-22»

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Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», вероятнее всего, связано с попаданием микрометеорита в радиатор. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в четверг, 15 декабря.

— Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия — изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», — сказал он.

Крикалев добавил, что сейчас специалисты проводят анализ влияния утечки и следят за тепловым балансом. По его словам, на данный момент не было обнаружено изменений телеметрических параметров в каком-либо модуле Международной космической станции, жизни космонавтов также ничего не угрожает, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что по неизвестным причинам внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж корабля принял решение остановить плановые работы.