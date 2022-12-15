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Дептранс: Москвичи могут получить 75 процентов сервисных услуг по транспорту онлайн

Александр Афонин
Город
Дептранс: Москвичи могут получить 75 процентов сервисных услуг по транспорту онлайн
Фото: Pexels

Жители столицы могут получить 75 процентов сервисных услуг Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 15 декабря.

— Раньше, чтобы узнать о выдаче льготных парковочных разрешений, получить справку о пополнении баланса «Кошелька» или покупке билетов на «Тройку», приходилось ехать в сервис-центры. Теперь 75 процентов наших сервисных услуг можно получить онлайн, — говорится в сообщении.

Например, горожане могут воспользоваться чат-ботом Александра. С его помощью можно зарегистрировать карту «Тройка», записать удаленное пополнение, найти эвакуированный автомобиль и многое другое, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров.

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