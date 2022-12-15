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Автомобиль насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, 3-й Павелецкий проезд Карта всех событий

Смертельное ДТП произошло в Москве в 3-м Павелецком проезде. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 декабря, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на площадку остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешеходов. Также произошло столкновение с припаркованным автомобилем «Ситроен», — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», один из пешеходов, мужчина 1990 года рождения, скончался на месте. Кроме того, еще один мужчина и женщина пострадали, им оказывается медицинская помощь.

За рулем автомобиля BMW находился мужчина 1987 года рождения. По предварительной информации прокуратуры, он не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, сбил дорожный знак, после чего совершил наезд на пешеходов, а затем врезался в припаркованный автомобиль.

В настоящее время прокуратура Южного административного округа контролирует принятие процессуального решения по данному факту. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, отмечается в Telegram-канале городского ГИБДД.

Еще одно ДТП произошло на Щелковском шоссе: тогда маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.

Москва Смерть ДТП Южный административный округ (ЮАО)
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