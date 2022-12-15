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Приметы и советы

Названы вещи, которые заставляют человека чувствовать себя несчастным

Лейла Алиева
Общество
Названы вещи, которые заставляют человека чувствовать себя несчастным
Фото: Unsplash

Некоторые вещи, которые окружают человека, могут нести негативную энергетику. Вместо того чтобы выбросить, люди продолжают их хранить.

В преддверии новогодних праздников важно избавиться от вещей, которые переданы по наследству. В противном случае в доме может появиться много негативной энергетики. Также выбросить стоит старые книги — они влияют на настроение в худшую сторону.

Благоприятно на ауру квартиры или дома влияют только натуральные цветы, поэтому от искусственных лучше отказаться. К неприятностям приводит хранение разбитого зеркала, а чужие вещи будут портить энергетику дома.

Кроме того, если сломанные часы починить нельзя, то им тоже нет места в доме. От них надо избавиться, так как они могут весь свой накопившийся негатив перебросить на людей, проживающих в доме. Мало кто знает об этом, но сломанные часы хранят в себе очень тяжелую энергию, пишет Rsute.

До этого экстрасенс Антон Мамон напомнил о традициях, которые наши предки неукоснительно соблюдали перед Новым годом. Так, существовала традиция печь хлеб к новогоднему столу. Хлеб, испеченный собственными руками, был тем угощением, без которого не обходился ни один праздничный стол.

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