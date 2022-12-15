Экстрасенс рассказал о древнерусских новогодних традициях для привлечения богатства и счастья

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Экстрасенс Антон Мамон напомнил о традициях, которые наши предки неукоснительно соблюдали перед Новым годом.

Так, существовала традиция печь хлеб к новогоднему столу. Хлеб, испеченный собственными руками, был тем угощением, без которого не обходился ни один праздничный стол. Это блюдо говорило о том, что следующий год будет сытым, семья не будет голодать.

На Руси существовала забавная традиция: в новогоднюю ночь нужно было разбросать по дому пшеницу. Со временем злак заменили на монетки. Их нельзя было поднимать или выметать до наступления Нового года.

Еще одна традиция связана с метлой — предметом, которому придавалось сакральное значение. Считалось, что она помогает избавляться от грязи всех видов. Поэтому все метлы в канун Нового года сжигали и меняли на новые, передает Life.ru.

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