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Экстрасенс рассказал о древнерусских новогодних традициях для привлечения богатства и счастья

Ирина Игнатенко
Общество
Экстрасенс рассказал о древнерусских новогодних традициях для привлечения богатства и счастья
Фото: Unsplash

Экстрасенс Антон Мамон напомнил о традициях, которые наши предки неукоснительно соблюдали перед Новым годом.

Так, существовала традиция печь хлеб к новогоднему столу. Хлеб, испеченный собственными руками, был тем угощением, без которого не обходился ни один праздничный стол. Это блюдо говорило о том, что следующий год будет сытым, семья не будет голодать.

На Руси существовала забавная традиция: в новогоднюю ночь нужно было разбросать по дому пшеницу. Со временем злак заменили на монетки. Их нельзя было поднимать или выметать до наступления Нового года.

Еще одна традиция связана с метлой — предметом, которому придавалось сакральное значение. Считалось, что она помогает избавляться от грязи всех видов. Поэтому все метлы в канун Нового года сжигали и меняли на новые, передает Life.ru.

Ранее астрологи рассказали, как выбрать наряд для встречи Нового года. При выборе цвета одежды на новогоднюю ночь стоит помнить, что Кролик не любит агрессивные цвета. Все натуральное, природное будет воспринято положительно, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.

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