Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Педиатр назвал допустимое для детей количество конфет за день

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Педиатр назвал допустимое для детей количество конфет за день
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новогодние праздники не проходят без сладостей, однако родителями важно следить за количеством съеденных детьми конфет за сутки. Об этом рассказал врач-педиатр Исмаил Османов.

— Детям 4–6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7–10 лет — две-три штуки, для детей постарше три конфеты — это предел, — пояснил он.

Конфеты с крайне высокой концентрацией углеводов и жиров — крайне сложны для пищеварения. Переваривание таких лакомств увеличивает нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень, которым приходится вырабатывать больше ферментов. Особенно вредно есть их натощак — это нарушает работу пищеварительной системы и вдобавок способствует резкому всплеску уровня сахара в крови и инсулина, передает РИА Новости.

До этого врач-стоматолог Олег Куров перечислил сладости, которые больше всего вредят зубам. К ним он отнес карамель, а также сухофрукты и цукаты. По его словам, в этот список также входят леденцы, так как из-за них на эмали зубов могут появляться микротрещины.

Здоровье педиатры Сладости
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте