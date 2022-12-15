Педиатр назвал допустимое для детей количество конфет за день

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Новогодние праздники не проходят без сладостей, однако родителями важно следить за количеством съеденных детьми конфет за сутки. Об этом рассказал врач-педиатр Исмаил Османов.

— Детям 4–6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7–10 лет — две-три штуки, для детей постарше три конфеты — это предел, — пояснил он.

Конфеты с крайне высокой концентрацией углеводов и жиров — крайне сложны для пищеварения. Переваривание таких лакомств увеличивает нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень, которым приходится вырабатывать больше ферментов. Особенно вредно есть их натощак — это нарушает работу пищеварительной системы и вдобавок способствует резкому всплеску уровня сахара в крови и инсулина, передает РИА Новости.

До этого врач-стоматолог Олег Куров перечислил сладости, которые больше всего вредят зубам. К ним он отнес карамель, а также сухофрукты и цукаты. По его словам, в этот список также входят леденцы, так как из-за них на эмали зубов могут появляться микротрещины.