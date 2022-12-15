Урганта отстранили от ведения новогодней вечеринки за сутки до мероприятия

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пятницу, 15 декабря, в столице прошла новогодняя вечеринка «Дзена». Ведущим мероприятия должен был стать Иван Ургант, однако за сутки до начала организаторы сняли его с ведения вечеринки.

Половина задействованных в организации людей узнали об этом только спустя пару часов, а место Урганта заняли блогерша Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Недавно артиста также отстранили от ведения «Золотого граммофона».

— Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент, — прокомментировал ситуацию сам Ургант.

По его словам, это станет прекрасным сюрпризом как для зрителей, так и для самого телеведущего, передает StarHit.

До этого отец Ивана Урганта рассказал, чем занимается его сын. По словам родителя, бессменный ведущий программы «Вечерний Ургант», которую исключили из эфира Первого канала, временно вынужден оставаться без работы, он занимается воспитанием детей.