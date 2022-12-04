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Отец Ивана Урганта рассказал, чем занимается его сын

Анастасия Колоскова
Общество
Отец Ивана Урганта рассказал, чем занимается его сын
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бессменный ведущий телешоу «Вечерний Ургант», которое исключили из эфира Первого канала, временно вынужден оставаться без работы. Об этом рассказал его знаменитый отец, режиссер Андрей Ургант.

— У меня двое детей: Иван и Мария. Иван — актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек, — уточнил кинематографист.

Он добавил, что Мария также в настоящее время не работает и занимается воспитанием двоих детей.

Сам же 66-летний режиссер принимает участие в большом количестве проектов и съемок, передает «КП».

Недавно Иван Ургант высказался по поводу своего неучастия в съемках фильма «Елки-9». Он пошутил, что продюсер проекта Евгений Кулик «вогнал последний гвоздь в крышку гроба его блестящей актерской карьеры».

В последнее время на Урганта часто обрушиваются с критикой из-за того, что он почти сразу после начала спецоперации осудил действия российских властей, а затем уехал в Израиль. Так, актриса Мария Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Поведение коллеги Шукшина назвала неприемлемым.

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