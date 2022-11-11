Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Символ пятой колонны»: Шукшина высказалась против возвращения Урганта на ТВ

Юлия Курганова
Общество
«Символ пятой колонны»: Шукшина высказалась против возвращения Урганта на ТВ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен почти сразу же после начала спецоперации осудил действия российских властей, а потом уехал в Израиль. Такое поведение Шукшина считает неприемлемым. По ее мнению, в трудный период артисты должны оставаться с родиной, а не бросать ее и тем более критиковать.

— Не приемлю артистов, которые испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Нельзя возвращать Урганта в эфир Первого канала. Ургант — это символ пятой колонны, — заявила актриса в интервью изданию Voice.

Также она добавила, что не подаст руки ни одному артисту, который уехал из России после начала спецоперации и критикует из-за границы страну, где состоялся.

Певица Алла Пугачева не обрела бы такую популярность, если бы не начала вовремя свою карьеру. Такое мнение высказала Шукшина после слов Примадонны об «ушедшей эпохе», в которой Россия якобы обрела свободу.

По словам Пугачевой, вместе со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева ушла свободная эпоха, в которой Россия перестала быть «империей зла».

Телевидение Знаменитости Вечерний Ургант Иван Ургант Мария Шукшина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте