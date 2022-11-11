«Символ пятой колонны»: Шукшина высказалась против возвращения Урганта на ТВ

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Актриса Мария Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен почти сразу же после начала спецоперации осудил действия российских властей, а потом уехал в Израиль. Такое поведение Шукшина считает неприемлемым. По ее мнению, в трудный период артисты должны оставаться с родиной, а не бросать ее и тем более критиковать.

— Не приемлю артистов, которые испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Нельзя возвращать Урганта в эфир Первого канала. Ургант — это символ пятой колонны, — заявила актриса в интервью изданию Voice.

Также она добавила, что не подаст руки ни одному артисту, который уехал из России после начала спецоперации и критикует из-за границы страну, где состоялся.

Певица Алла Пугачева не обрела бы такую популярность, если бы не начала вовремя свою карьеру. Такое мнение высказала Шукшина после слов Примадонны об «ушедшей эпохе», в которой Россия якобы обрела свободу.

По словам Пугачевой, вместе со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева ушла свободная эпоха, в которой Россия перестала быть «империей зла».