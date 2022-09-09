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«Ширпотреб»: Шукшина осудила Пугачеву за слова о России

Лейла Алиева
Общество
«Ширпотреб»: Шукшина осудила Пугачеву за слова о России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Певица Алла Пугачева не обрела бы такую популярность, если бы не начала вовремя свою карьеру. Такое мнение высказала актриса Мария Шукшина после слов Примадонны об «ушедшей эпохе», в которой Россия якобы обрела свободу.

По мнению Пугачевой, вместе со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева ушла свободная эпоха, в которой Россия перестала быть «империей зла».

— Раньше пела при Советском Союзе прекрасные сонеты Шекспира. Замечательная песня была из «Иронии судьбы, или С легким паром!». Потрясающие композиции. Услаждало все слух. А появилась свобода — возникли песни в духе «Зайка моя, я твой… тазик» и так далее. Вот это свобода? Я, как и все русские люди, полюбила ее за те песни, а не за такой ширпотреб, — цитирует Шукшину Пятый канал.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

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