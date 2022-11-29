Ургант: Евгений Кулик вогнал последний гвоздь в крышку гроба моей карьеры

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский актер и телеведущий Иван Ургант признался, что не знал о том, что не принимает участия в съемках фильма «Елки-9», спродюсированного Евгением Куликом. По словам актера, он оказался в весьма неловком положении, так как узнал об этом от журналистов.

— В крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано: «Евгений Кулик», — пошутил Ургант.

Актер добавил, что не терял надежды поучаствовать в создании новой части популярной франшизы, ведь до Нового года остается еще месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Недавно актриса Мария Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен почти сразу же после начала спецоперации осудил действия российских властей, а потом уехал в Израиль. Такое поведение Шукшина считает неприемлемым.

В последнее время на Урганта часто обрушиваются с критикой, и ему приходится опровергать скандальные заявления о себе. Так, в соцсетях появилась информация, что телеведущий и певица Кристина Орбакайте пришли в Театр Вахтангова на премьеру спектакля и якобы отказались встать под гимн России, который звучал перед представлением. Шоумен опроверг эти сообщения.