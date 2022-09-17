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Ургант назвал фейками публикации о его отказе встать под гимн России

Елена Самойлова
Общество
Ургант назвал фейками публикации о его отказе встать под гимн России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В социальных сетях появилась информация, что телеведущий Иван Ургант и певица Кристина Орбакайте пришли в Театр Вахтангова на премьеру одного из спектаклей и якобы отказались встать под гимн РФ, звучавший перед представлением. Ургант опроверг эту информацию.

— Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в Теaтр Вахтангова я не зашел. Удивительное дело, в теaтре я не был, но все, что происходит, очень сильно нaпоминает плохой театр, a иногда даже цирк, — прокомментировал шоумен.

Он подчеркнул, что в тот день находился дома, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Сети появился видеоролик, на котором Ургант, комик Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало поют песню «Давай закурим» в программе «Прожекторперисхилтон». Как уточняется, песня в исполнении артистов посвящена русским солдатам, идущим через Украину на Запад.

5 августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российскую армию.

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