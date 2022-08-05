Ургант ответил предложившим уволить его с Первого канала депутатам Госдумы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер и телеведущий Иван Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российскую армию.

Так, телеведущий назвал работу группы необходимой, а также выразил желание оказать ей содействие. Ургант предложил законодательно закрепить возможность привлекать к ответственности не только деятелей культуры, но и их ближайших родственников, убрать из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме альбома Back in USSR, а также переименовать ГРАД в «группу обнаружения врагов нашего общества».

В качестве гимна группы он предложил использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер», написал Ургант в Telegram-канале. Юмористический талант ведущего высоко оценила журналистка Ксения Собчак. Она назвала шоумена современным Зощенко и выразила готовность подписать данное обращение.

В конце июля сообщалось, что Ургант продолжает зарабатывать в России. И старается делать это как можно тише.

Выяснилось, что заказчикам-бизнесменам он запрещает афишировать свои выступления. В Сибири Ургант провел для компании предпринимателя корпоратив, который посетили около двух тысяч человек.