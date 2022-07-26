Ургант запретил бизнесменам афишировать свои выступления на корпоративах

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Актер и телеведущий Иван Ургант продолжает зарабатывать в России. И старается делать это как можно тише. Выяснилось, что своим заказчикам-бизнесменам он запрещает афишировать свои выступления.

Об этом рассказал недавний заказчик шоумена, бизнесмен из Омска Виктор Шкуренко. В Сибири Ургант провел корпоратив для компании предпринимателя, который посетили около двух тысяч человек.

— Команда Урганта попросила не давать никаких заявлений по этому мероприятию! — сказал Шкуренко, передает портал Reаdovka.

К слову, это второе мероприятие после возвращения телеведущего из Израиля. В индустрию он вернулся в качестве ведущего, проведя благотворительный праздничный вечер фонда «Друзья».

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». По его словам, он не знает, с чем связано такое решение канала. Он предположил, что такая политика проводится по особым соображениям руководства телеканала.