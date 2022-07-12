«Он и не прекращал работу»: Отец Ивана Урганта рассказал о планах сына

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Андрей Ургант сообщил о намерении его сына, Ивана Урганта, продолжить работать в России.

— Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь, — отметил он.

По его словам, программа «Вечерний Ургант» не закрыта, а ушла на временный перерыв. Также Ургант-старший осудил российских звезд, раскритиковавших его сына, который отправился в отпуск за пределы страны. Он подчеркнул, что вранье, обрушившееся на Ивана, невозможно измерить, пишет Пятый канал.

Накануне Иван Ургант впервые за долгое время выступил в России. Он прилетел на родину из Израиля, чтобы принять участие в церемонии вручения премии «Друзья».

В начале марта Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

До этого Тигран Кеосаян заявил, что возвращение на российские телеэкраны «Вечернего Урганта» он сочтет плевком себе в лицо.