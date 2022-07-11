Иван Ургант впервые за полгода выступил на публике в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий и актер Иван Ургант впервые за долгое время выступил в России. Он прилетел на родину из Израиля, чтобы принять участие в церемонии вручения премии «Друзья». Мероприятие было организовано проектом волонтерства «Procharity», председателем попечительного совета которого является Ургант.

Шоумен предстал перед гостями в костюме от итальянского дома моды Gucci. Он был довольно свеж и привычно шутил — правда, обходя стороной острые общественно-политические темы.

— Здравствуйте! Вас всех снимают, не аплодируйте, — обратился Ургант к собравшимся, сообщает «Экспресс газета».

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В начале марта Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

В июне рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заявил, что может в скором времени стать ведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сам телеведущий Иван Ургант информацию о поиске замены себя в шоу пока никак не прокомментировал.