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Баста заявил, что может стать новым ведущим «Вечернего Урганта»

Антон Махов
Общество
Баста заявил, что может стать новым ведущим «Вечернего Урганта»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, может в скором времени стать ведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

— Я просто сейчас пробуюсь на ведущего «Вечернего Урганта». Посмотрим, как это все будет, — сказал артист в программе «MC TAXI» на YouTube.

Сам телеведущий Иван Ургант информацию о поиске замены себя в шоу пока никак не прокомментировал. В последний раз «Вечерний Ургант» выходил в эфир еще до начала операции на Украине.

В начале марта Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

В начале мая пресс-служба Первого канала опровергла слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Представители телевещателя назвали подобную информацию «чушью собачьей».

До этого в СМИ распространилась информация якобы о закрытии передачи. Первый канал уже неоднократно опровергал как и подобные слухи, так и информацию о возможном расторжении договора с самим телеведущим Ургантом.

Вечерний Ургант Баста Иван Ургант
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