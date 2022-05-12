«Собачья чушь»: Первый канал опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

Фото: Скриншот видео YouTube-канала Вечерний Ургант

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в четверг, 12 мая.

— Собачья чушь, — заявили на телеканале.

До этого в СМИ распространилась информация о якобы закрытии передачи. Первый канал уже неоднократно опровергал как и подобные слухи, так и информацию о возможном расторжении договора с самим телеведущим Иваном Ургантом, передает ТАСС.

В конце апреля Иван Ургант рассказал, почему так долго не публикует ничего в своих социальных сетях. В ответ на соответствующий вопрос Ирены Понарошку шоумен ответил, что оправдываться — это унизительно.

Некоторые люди не поддерживают уехавшего из страны шоумена и считают его предателем.

Есть среди таких и звездные коллеги Урганта. Так, российский театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков заявил, что при встрече плюнет в лицо Урганту. По его словам, он редко как-либо комментирует происходящие в стране события, стараясь держаться в стороне. Однако ситуация с телеведущим, который с момента начала Россией специальной военной операции на Украине оказался вместе с семьей в Израиле, задела его сильнее прочих.