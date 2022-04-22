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Ургант объяснил свое долгое молчание в социальных сетях

Егор Провоторов

Общество
Ургант объяснил свое долгое молчание в социальных сетях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный российский телеведущий Иван Ургант ответил Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в последнее время.

В конце февраля шоумен покинул Россию и уехал в Израиль. Ни одного комментария относительно своего отъезда Ургант не давал, а в соцсетях и вовсе не опубликовал ни одного поста за долгое время. Пользователи соцсетей предполагали, что телеведущий и вовсе эмигрировал, учитывая его израильское гражданство.

Однако впоследствии выяснилось, что это лишь домыслы. Ургант пришел в комментарии своей коллеги Ирены Понарошку в одной из популярных социальных сетей и объяснил свое молчание в соцсетях.

По словам российского шоумена, оправдываться — унизительно, а кому необходимо, тот «все понимает», пишет «Телепрограмма».

Последний на данный момент пост Урганта был посвящен его дню рождения, а также десятой годовщине вещания развлекательного телешоу «Вечерний Ургант». Он опубликовал свой снимок и подписал его «44/10». Первая цифра — его возраст, вторая — количество лет именного телешоу в эфире Первого канала.

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