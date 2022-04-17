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Иван Ургант прервал молчание по случаю своего дня рождения

Егор Провоторов

Общество
Иван Ургант прервал молчание по случаю своего дня рождения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный российский телеведущий Иван Ургант отметил свой 44-й день рождения в субботу, 16 апреля. По этому случаю он впервые за долгое время вышел на связь со своими подписчиками в одной из социальных сетей.

На своей странице популярный артист написал краткое сообщение из пяти символов — «44/10». Первое число указывает на его возраст, а 10 с большой долей вероятности является отсылкой ко дню рождения развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, пишет «КП».

Накануне вечерней программе исполнилось десять лет. Редакция шоу обратилась к своим поклонникам с трогательной речью. В сообщении указано, что это уже большой срок для телепередачи, однако «далеко не преклонный возраст». Представители шоу поблагодарили зрителей и даже критиков за неугасающий интерес к их творчеству.

На прошлой неделе отец Ивана Андрей Ургант прокомментировал слухи об эмиграции сына в Израиль. Известный артист заметил, что ему ничего неизвестно о каких-либо намерениях Ивана переехать на постоянное место жительства в другую страну.

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