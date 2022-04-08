«Это запрещено?»: отец Урганта ответил на слухи о получении сыном гражданства Израиля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий Иван Ургант столкнулся с жесткой критикой в свой адрес после отъезда в Израиль. В настоящее время он находится в Москве, но ходят слухи, что шоумен приезжал в столицу только для продажи имущества и собирается эмигрировать.

Сам ведущий Первого канала никак не комментирует свои планы. А вот его отец актер Андрей Ургант периодически общается с журналистами, которые просят рассказать о жизни сына. Артист заявил, что ничего не знает о намерениях наследника переехать в Израиль.

— Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны. Хотя я даже не могу сказать с уверенность, есть ли у него гражданство Израиля. Сейчас Иван в России, этим все сказано, — сказал Ургант-старший изданию Woman.ru.

Многие не поддерживают шоумена и считают его предателем. Есть среди таких и звездные коллеги Урганта.

Так, российский театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков заявил, что при встрече плюнет в лицо телеведущему Первого канала Ивану Урганту. По его словам, он редко как-либо комментирует происходящие в стране события, стараясь держаться в стороне. Однако ситуация с Ургантом, который с момента начала Россией специальной военной операции на Украине оказался вместе с семьей в Израиле, задела его сильнее прочих.