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«Это гарантировано»: Бояков пообещал плюнуть Урганту в лицо при встрече

Евгений Белоусов

Общество
«Это гарантировано»: Бояков пообещал плюнуть Урганту в лицо при встрече
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков заявил, что при встрече плюнет в лицо телеведущему Первого канала Ивану Урганту. Об этом режиссер написал в своем Telegram-канале.

По словам Боякова, он редко как-либо комментирует происходящие в стране события, стараясь держаться в стороне. Однако ситуация с Ургантом, который с момента начала Россией специальной военной операции на Украине оказался вместе с семьей в Израиле, задела его сильнее прочих.

В частности, режиссер возмутился заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего Урганта «настоящим патриотом».

— Сегодня близкий мой человек, женщина, далекая от политики вроде, сказала мне после храма: Я ночью плакала, когда прочла слова Пескова про «Урганта-патриота», там же ребята гибнут, как они могут такое говорить, не понимаю. Я тоже не понимаю, — написал режиссер.

Он подчеркнул, что с телеведущим он знаком достаточно давно и неплохо: они часто сидели в месте в ресторане «Пушкин», Ургант заходил не раз к режиссеру в театр. Однако теперь Бояков угрожает, что если увидит Урганта, то тот час же плюнет ему в лицо.

— Это гарантировано. Остальное — по ситуации, — написал он.

До этого Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от критики Ивана Урганта. Телеведущий в начале военной операции на Украине улетел с семьей в Израиль. Многие увидели в этом решении предательство. Песков заверил, что очень хорошо знает Урганта и считает его большим патриотом.

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