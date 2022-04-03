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«Не надо клеветать на людей»: Песков назвал Урганта большим патриотом

Юлия Курганова

Общество
«Не надо клеветать на людей»: Песков назвал Урганта большим патриотом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны.

С начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался с семьей в Израиле. Многие увидели в этом отъезде предательство Родины, хотя Ургант уверял, что всего лишь уехал в отпуск.

Песков заступился за шоумена и других селебрети.

— Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну, — сказал пресс-секретарь президента в субботу, 2 апреля, в интервью каналу «Беларусь 1».

Также Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

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