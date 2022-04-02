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Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию

Араз Салехов

Общество
Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. Об этом в субботу, 2 апреля, он заявил во время интервью телеканалу «Беларусь 24».

— Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства, — заявил Песков.

Однако он добавил, что врагами государства стоит считать тех людей, которые уехали за рубеж и «начали хаять» действия российского правительства, передает ТАСС.

Помимо этого, Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе Украину стоит считать «сложной» и враждебной страной для России. Он также считает, что киевский режим недружелюбен и для Белоруссии.

В пятницу, 1 апреля, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что все высшие чины бюджетных учреждений, не поддержавшие Россию в период проведения военной спецоперации, должны быть освобождены от занимаемых должностей.

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