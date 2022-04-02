Песков назвал современную Украину «сложной страной» для России

Фото: Администрация президента РФ

Украину на данном этапе можно назвать «сложной» и враждебной страной для России. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас, — заявил он.

По его словам, киевский режим недружелюбен и для Белоруссии. Он напомнил, что во время протестов в белорусском государстве Украина поддержала протестующих, а не действующее правительство, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Песков рассказал, что военный потенциал украинской армии во многом разрушен в ходе проведения российской военной спецоперации на территории страны.

Также представитель Кремля заявил, что Россия будет укреплять западные рубежи государства так, чтобы обезопасить себя от нападения других стран и в то же время поддерживать необходимый паритет во всем.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. По его словам, данное решение было принято в силу обострения ситуации на территории Украины. Однако российский лидер отметил, что в планы России не входит оккупация украинского государства, а лишь его демилитаризация.