Песков: Военный потенциал Украины практически разрушен

Фото: Администрация президента РФ

Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе проведения российской военной спецоперации на территории страны. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Однако российский лидер отметил, что Россия не планирует оккупировать украинское государство, а собирается лишь его демилитаризировать.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства считает, что время для переоценки отношений России и Европы придет не в ближайшей перспективе. По его словам, европейским странам необходимо «протрезветь от американского бурбона» для начала двустороннего общения.

В пятницу, 1 апреля, Песков заявил, что Россия собирается заняться укреплением западных границ государства так, чтобы обезопасить себя от нападения других стран и поддерживать необходимый паритет во всем.