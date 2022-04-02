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Песков заявил о нескорой переоценке отношений России и Европы

Александр Афонин

Политика
Песков заявил о нескорой переоценке отношений России и Европы
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда придет время для переоценки отношений России и Европы. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в субботу, 2 апреля.

— Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В пятницу, 1 апреля, Песков сообщил, что Россия планирует укрепить западные границы государства так, чтобы обезопасить себя от нападения других стран и поддерживать необходимый паритет во всем.

Ранее Песков заявил, что США не понимают механизмов работы Кремля и стиля их работы.

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