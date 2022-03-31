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Песков заявил, что США не понимают механизм работы Кремля

Евгений Белоусов

Политика
Песков заявил, что США не понимают механизм работы Кремля
Фото: Администрация президента РФ

США не понимают, как работает российское правительство, из-за этого американские власти совершают ошибки. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 31 марта.

— К нашему сожалению — и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность — получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, — заявил он.

По словам пресс-секретаря, американские власти не понимают ни стиль работы Кремля, ни его механизмы, ни самого президента России Владимира Путина. Именно подобное «полное непонимание» и приводит США к постоянным ошибкам, за которыми идут серьезные последствия, утверждает Песков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что в окружении российского президента нет ни одного человека, способного сказать ему правду, передает РИА Новости.

До этого Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

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