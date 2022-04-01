Песков заявил, что Россия укрепит военный потенциал на западе страны

Фото: Администрация президента РФ

Россия укрепит западные рубежи государства так, чтобы обезопасить себя от нападения других стран и в то же время поддерживать необходимый паритет во всем. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— У них (стран НАТО – прим. «ВМ») укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах, — заявил он.

Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» подчеркнул, что план по увеличению военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, что Москва сможет как обезопасить свои границы, так и поддерживать паритет во всем.

31 марта Песков заявил, что США не понимают механизмов работы Кремля. По словам пресс-секретаря президента России, американские власти не понимают ни стиля работы правительства, ни его механизмов, ни самого президента России Владимира Путина. Именно подобное «полное непонимание» и приводит США к постоянным ошибкам, за которыми идут серьезные последствия, утверждает Песков.