Володин посоветовал критикующим Россию госслужащим оставить посты

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что все высшие чины бюджетных учреждений, не поддержавшие Россию в период проведения военной спецоперации, должны быть освобождены от занимаемой должности. Об этом в пятницу, 1 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

— Государственная Дума не снимает с повестки вопрос.Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер, — говорится в сообщении.

Также депутат в своем посте обвинил российскую оперную певицу Анну Нетребко в предательстве.

Помимо этого, он напомнил, что 20 лет назад президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями предсказал риски, которые могут возникнуть из-за размещения средств в офшорных зонах. По его словам, слова главы государства оказались пророческими.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ.