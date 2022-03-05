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«Золотой век пиратства»: Володин назвал роковой ошибкой решение бизнесменов доверить свои деньги Западу

Полина Долганова

Общество
«Золотой век пиратства»: Володин назвал роковой ошибкой решение бизнесменов доверить свои деньги Западу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что 20 лет назад президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями предсказал риски, которые могут возникнуть из-за размещения средств в офшорных зонах.

По словам Володина, слова главы государства оказались пророческими.

Он добавил, что в современном мире миф о неприкосновенности частной собственности оказался разрушен. Теперь Запад изымает счета в банках и собственность по национальному признаку, что напоминает «золотой век пиратства».

— Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам, — отметил Володин.

Он подытожил, что закон об амнистии капиталов, который приняли в Госдуме 4 марта, стал шансом для возвращения средств обратно в Россию.

4 марта Совфед одобрил пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Главный документ подразумевает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Декларации в его рамках могут быть предоставлены с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

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