Совфед одобрил закон об амнистии капитала в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед одобрил пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России.

Главный документ подразумевает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Декларации в его рамках могут быть предоставлены с 14 марта 2022 по 28 февраля 2023 года.

Среди новых параметров появится возможность наличных и прочих финансовых активов. Еще три закона вносят правки в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в КоАП.

Подача специальной декларации в рамках амнистии позволит не платить налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Кроме того, за отдельные экономические преступления и нарушения, совершенные до этой даты, не предусматривается уголовная и административная ответственность, отмечает РИА Новости.

3 марта международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России сразу на несколько пунктов. По их оценкам, из-за введенных санкций страна может лишиться возможности обслуживать госдолг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять — стоит ли россиянам опасаться дефолта.

Так, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, Россия продолжит платить по своим долгам. Происходящее в настоящее время он называет «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется.