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«Это ошибка»: Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу Урганта

Елена Самойлова
Общество
«Это ошибка»: Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу Урганта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

По словам Якубовича, он не знает, с чем связано такое решение канала. Он предположил, что такая политика проводится по особым соображениям руководства канала.

— Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива, — цитирует телеведущего Lenta.ru.

В начале марта текущего года Иван Ургант уехал из России, объяснив свой отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, обвинив его в предательстве. Его отец Андрей Ургант 12 июля заявил, что программа «Вечерний Ургант» не закрыта, а ушла на перерыв.

До этого Тигран Кеосаян заявил, что возвращение на российские телеэкраны «Вечернего Урганта» он сочтет плевком себе в лицо.

Вечерний Ургант Леонид Якубович Иван Ургант
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