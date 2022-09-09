«Нас опять Одесса встретит»: в Сети появился ролик с патриотической песней в исполнении Урганта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Сети появился видеоролик, на котором телеведущий Иван Ургант, комик Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало поют песню «Давай закурим» в программе «Прожекторперисхилтон».

Видео выложил российский журналист Антон Красовский. Как уточняется, песня в исполнении артистов посвящена русским солдатам, идущим через Украину на Запад.

— Нас опять Одесса встретит, как хозяев, звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать, — гласит текст произведения.

Красовский приложил к опубликованному ролику архивные кадры проведения спецоперации по защите Донбасса и добавил ироничный комментарий, заявив, что Ургант «пророчески поддерживал» действия России еще много лет назад, передает Пятый канал.

На 14 октября в одном из столичных клубов запланирован сольный концерт телеведущего, где он выступит под псевдонимом Гриша Ургант.

5 августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российскую армию. Он назвал работу этой группы необходимой, а также выразил желание оказать ей содействие.