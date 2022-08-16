Иван Ургант выступит в Москве как певец с сольным концертом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий и актер Иван Ургант, пока его программа на Первом канале «Вечерний Ургант» отправлена на каникулы, осваивает новые горизонты профессиональной деятельности.

Несколько дней назад шоумен объявил об участии в коммерческом проекте «Вечерний путь в IT», где будут обучать IT-специалистов с его участием.

А теперь Ургант сообщил о сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем телеведущий выступает с 2011 года, но его выступления были довольно редкими. Концерт запланирован в одном из столичных клубов, сообщает издание Teleprogramma.

5 августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российскую армию. Он назвал работу этой группы необходимой, а также выразил желание оказать ей содействие.