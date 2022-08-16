Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иван Ургант выступит в Москве как певец с сольным концертом

Юлия Курганова
Общество
Иван Ургант выступит в Москве как певец с сольным концертом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущий и актер Иван Ургант, пока его программа на Первом канале «Вечерний Ургант» отправлена на каникулы, осваивает новые горизонты профессиональной деятельности.

Несколько дней назад шоумен объявил об участии в коммерческом проекте «Вечерний путь в IT», где будут обучать IT-специалистов с его участием.

А теперь Ургант сообщил о сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем телеведущий выступает с 2011 года, но его выступления были довольно редкими. Концерт запланирован в одном из столичных клубов, сообщает издание Teleprogramma.

5 августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российскую армию. Он назвал работу этой группы необходимой, а также выразил желание оказать ей содействие.

Концерты Знаменитости Иван Ургант
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте