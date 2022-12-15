Выставка «Художник эпохи» открылась в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около 50 работ известного художника-фронтовика Бориса Неменского «Художник эпохи» представили в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Его видение мира сформировалось в юности, в период Великой Отечественной войны, когда он в качестве художника студии имени Грекова рисовал фронтовую жизнь. Здесь представлены многие работы того времени, рисунки, сделанные им в годы войны. Этот очень тяжелый период он всегда называет своими университетами, — рассказала супруга художника Лариса.

1/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 4/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы

В экспозицию вошли полотна из фондов Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, а также из личной коллекции художника. Это живописные картины, этюды, фронтовая графика. Среди знаковых полотен – «Мать» и «Машенька» (Сестры наши).

В этих двух картинах запечатлены образы русских женщин — тех, кто как своих родных сыновей встречал солдат в каждом селе и городе, и тех, кто с сестринской заботой ухаживал за ранеными.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 15 по 23 декабря в городе впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». Специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники.