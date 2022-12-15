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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом на юге Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, дело возбуждено по факту преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На канале Госавтоинспекции Москвы в Telegram также сказано, что в настоящий момент расследование уголовного дела по факту происшествия продолжается.

Смертельное ДТП произошло в Москве в 3-м Павелецком проезде. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на площадку остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

В настоящее время прокуратура Южного административного округа столицы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

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