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Командующий РВСН рассказал, что ракета «Сармат» обойдет любую систему ПРО

Егор Провоторов
Общество
Командующий РВСН рассказал, что ракета «Сармат» обойдет любую систему ПРО
Фото: Минобороны РФ

Ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не способна сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет этого сделать еще десятилетия, заявил журналистам командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

В интервью телеканалу «Звезда» военачальник подчеркнул, что вышеуказанная ракета будет гарантированно служить защите России в течение последующих 25 лет.

— Уровень технической мысли, заложенный непосредственно в этот ракетный комплекс, позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет, — сообщил генерал Каракаев. Он отметил, что все комплектующие ракеты являются «чисто российскими, отечественными».

В середине ноября издание The New York Times сообщило, что западные страны не имеют реального представления о ракетных запасах российской армии. По словам бывшего полковника корпуса морской пехоты США и старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, западные военные считают, что РФ долгое время хранила запас ракет и оружия на случай возникновения «войны с НАТО».

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