Фото: Минобороны РФ

Украинские и западные чиновники в течение нескольких месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, но при этом Россия продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары по территории Украины. Об этом сказано в статье New York Times.

Бывший полковник корпуса морской пехоты Соединенных Штатов и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что только немногие западные чиновники имеют представление о состоянии российского ракетного арсенала.

— Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет, — сказано в публикации.

По словам Кансиана, западные военные считают, что РФ долгое время хранила запас ракет и оружия на случай «войны с НАТО».

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно. Об этом 18 ноября сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, Ракетные войска стратегического назначения активно вооружаются современными ракетными комплексами.