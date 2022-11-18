В России провели успешные летные испытания ракетного комплекса «Сармат»

Фото: Минобороны РФ

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

По его словам, Ракетные войска стратегического назначения активно вооружаются современными ракетными комплексами.

— Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат», — отметил Каракаев.

Свои возможности также подтвердил ПГРК «Ярс» во время проведения испытания на государственном космодроме Плесецк, передает RT.

До этого сообщалось, что Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». До 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе.

Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада — выяснила «Вечерняя Москва». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ.