Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия покажет США новейшую МБР «Сармат» в период до 2024 года

Елена Самойлова
Общество
Россия покажет США новейшую МБР «Сармат» в период до 2024 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок в пятницу, 23 сентября.

Из документа следует, что до 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе. Отмечается, что показ будет организован в рамках договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между двумя странами.

Ракету продемонстрируют в сборе без головной части, ее первую ступень и транспортно-пусковой контейнер. Помимо этого, также планируется сделать 20 фотографий.

«Сармат» заменит ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода», поскольку обладает наибольшей дальностью поражения целей за счет использования различных траекторий полета. Кроме того, ракета способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. Как отмечается, сначала новый комплекс поступит на вооружение в головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство к концу текущего года.

Оружие Госзакупки Армия Ракеты Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте