Россия покажет США новейшую МБР «Сармат» в период до 2024 года

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок в пятницу, 23 сентября.

Из документа следует, что до 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе. Отмечается, что показ будет организован в рамках договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между двумя странами.

Ракету продемонстрируют в сборе без головной части, ее первую ступень и транспортно-пусковой контейнер. Помимо этого, также планируется сделать 20 фотографий.

«Сармат» заменит ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода», поскольку обладает наибольшей дальностью поражения целей за счет использования различных траекторий полета. Кроме того, ракета способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. Как отмечается, сначала новый комплекс поступит на вооружение в головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство к концу текущего года.