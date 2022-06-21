Путин рассказал, когда «Сарматы» встанут на боевое дежурство в российской армии

Фото: Администрация президента РФ

Первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в Вооруженных силах Российской Федерации к концу текущего года. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил российский лидер Владимир Путин.

— Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство, — цитирует главу государства РБК.

На данный момент в мире нет аналогов стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Он сообщил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы. Преимущество такого полета генерал-полковник объяснил тем, что данная траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат».