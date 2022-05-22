Командующий РВСН заявил, что «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы

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Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Генерал-полковник объяснил преимущество полета через Южный полюс тем, что данная траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны. Но вывести «Сармат» в космическое пространство можно и с других траекторий, уточнил Каракаев.

Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса. В ближайшие десятилетия вряд ли у кого-то получится создать средства для перехвата «Сармата», заявил командующий РВСН телеканалу «Звезда».

19 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что «Сармат» может снести полберега континента, который не понравится России.

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат». Рогозин добавил, что уже в ближайшее время корпорация планирует провести следующие летные испытания ракеты.