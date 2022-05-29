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Командующий РВСН Каракаев заявил, что у комплекса «Сармат» нет аналогов в мире

Александр Афонин
Общество
Командующий РВСН Каракаев заявил, что у комплекса «Сармат» нет аналогов в мире
Фото: Минобороны России

На данный момент в мире нет аналогов стратегическому ракетному комплексу «Сармат». Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

— Сегодня нужно говорить о комплексе "Сармат" как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет, — сказал он.

Каракаев добавил, что комплекс сегодня ни от чего не зависит. В дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация находится только в руках России, передает РИА Новости.

22 мая Сергей Каракаев сообщил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы. Преимущество такого полета генерал-полковник объяснил тем, что данная траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат». По его словам, уже в ближайшее время корпорация планирует провести следующие летные испытания ракеты.

«Сармат» Россия Ракеты
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