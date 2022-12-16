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Пентагон силами инструкторов намерен готовить по 500 украинских военных в месяц

Егор Провоторов
В мире
Пентагон силами инструкторов намерен готовить по 500 украинских военных в месяц
Фото: gur.gov.ua

Соединенные Штаты будут обучать по 500 военных из Украины в европейских странах каждый месяц, сообщил журналистам в четверг, 14 декабря, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По словам представителя американского оборонного ведомства, речь идет о программе расширенного обучения украинских солдат.

Райдер также уточнил, что американские инструкторы будут обучать украинцев использованию передаваемых Соединенными Штатами систем. По словам представителя Пентагона, в Европе под руководством Вашингтона уже проходят учения, которые направлены на тренировку украинских военных, пишет РИА Новости.

В начале декабря появилась информация, что Пентагон планирует расширить программу обучения Вооруженных сил Украины: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению «изощренных кампаний».

Представители Пентагона рассказали The Washington Post, что план обсуждается в течение нескольких недель. Для его реализации собираются использовать средства, которые Соединенные Штаты выделяют Украине.

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