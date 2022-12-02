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Washington Post: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Washington Post: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний»
Фото: defense.gov

Пентагон планирует расширить программу обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ): речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в ФРГ научат ведению «изощренных кампаний». Об этом сообщает издание Washington Post.

— Министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных, — сказано в публикации.

Представители Пентагона рассказали изданию, что план обсуждается в течение недель. Для его реализации собираются использовать средства, которые Соединенные Штаты выделяют Украине. ВСУ планируют обучить проведению «изощренных кампаний» против российских войск.

Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных. Тренировать их будут в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы.

30 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты планируют значительно увеличить количество тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. По его информации, на одной только базе США в ФРГ планируется каждый месяц готовить 2,5 тысячи военных.

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