CNN: Соединенные Штаты планируют начать тренировать больше украинских военных

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Соединенные Штаты планируют значительно увеличить количество тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. Об этом сообщил в среду, 30 ноября, телеканал CNN.

По его информации, на одной только базе США в ФРГ планируется каждый месяц готовить 2,5 тысячи военных.

— В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что курсы подготовки будут значительно «более интенсивными и комплексными», чем те, что организованы в настоящее время в Польше и Великобритании.

Тренировочная миссия Европейского союза для армии Украины начала работу. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Всего ЕС выделил 61 миллион евро для наращивания потенциала ВСУ.

Также стало известно, что Венгрия не будет принимать участие в программе ЕС по подготовке украинских военнослужащих и не станет финансировать эту миссию.